No dia 19 de março, o vereador de Americana, Renan de Angelo, esteve em São Paulo para um encontro com o vereador de São Paulo, Gabriel Abreu (Podemos). A reunião reafirmou a sintonia política entre ambos e o comprometimento com o fortalecimento do partido na região. “Seguimos construindo pontes e consolidando um projeto político que represente verdadeiramente os interesses da sociedade”, ressaltou Renan.

O Podemos tem se estruturado cada vez mais para atuar de forma consistente nas esferas municipais, estaduais e federais, buscando lideranças que compartilhem sua visão de política participativa e eficiente.

O vereador Renan de Angelo reforça seu papel nesse movimento, articulando novas frentes e contribuindo para o crescimento da legenda.

Fala Renan

“Me identifiquei com ambos os parlamentares. Tanto o Gabriel Abreu quanto a Renata Abreu são pessoas que tenho a sensação de conhecer há anos. Ambos têm pautas semelhantes, como esportes e inclusão”, destacou. Renata Abreu é presidente nacional do Podemos e esposa de Gabriel Abreu da presidente do partido.

No último dia 7 de março, Renan de Angelo também participou de um encontro em Santa Bárbara d’Oeste com Renata Abreu, evento que marcou a filiação do Dr. José ao partido. Durante a conversa, Renan discutiu o futuro do Podemos e as possibilidades de crescimento e fortalecimento da legenda no estado de São Paulo.

“Foi uma oportunidade de alinhar ideias e reforçar o compromisso do partido com pautas que impactam diretamente a nossa população”, afirmou o vereador.

