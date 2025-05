Republicanos se aproxima do MDB por nova federação

O ensaio da federação MDB e Republicanos ganhou novos laços esta semana. Os presidentes nacionais Baleia Rossi e Marcos Pereira se reuniram para tratar do avanço da união. A nova federação tem forte interesse do governador Tarcísio de Freitas, que precisará da capilaridade e da representatividade em 2030, quando deve vir candidato a presidente.

TF negou esta semana que vem candidato a presidente em 2026 e que vai mesmo para a reeleição. A aproximação dele com o MDB cresceu no ano passado quando ele foi o principal cabo eleitoral do prefeito da capital Ricardo Nunes.

Também é considerada mais viável do que outras articulações feitas pelos partidos, como uma união entre Republicanos e PSDB, a federação é vista com bons olhos por líderes das duas siglas.

Tamanho da federação

Atualmente, MDB e Republicanos somam 88 deputados federais — 44 de cada partido — e, com a abertura da janela partidária em abril, o número pode ultrapassar os 100 parlamentares.

O grupo conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem atuado como um dos principais articuladores do movimento.

No Senado, a nova federação teria 11 integrantes, sendo 10 senadores do MDB e 1 do Republicanos. Já no comando dos governos estaduais, os partidos acumulam cinco estados, três sob liderança do MDB e dois do Republicanos, fortalecendo sua presença em todas as regiões do país.

Na região, a aproximação deve favorecer o secretário nacional de Mobilidade e ex-prefeito de Santa Bárbara Denis Andia (MDB), que tem diálogo aberto com Tarcísio.

