Em resposta a Jacira, prefeitura detalha enfrentamento à violência contra a mulher

Em resposta ao requerimento apresentado pela vereadora Jacira Chávare (Republicanos), a Prefeitura de Americana informou que concluiu o Fluxo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, cujo objetivo é a discussão e o planejamento de campanhas de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, buscando promover a informação, a prevenção e o fortalecimento da rede de proteção no município.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o próximo passo será a apresentação oficial aos representantes do Comitê “Americana Por Elas” e demais integrantes da rede de atendimento. Nessa apresentação, todo material coletado será validado de forma coletiva a fim de alinhar os próximos passos para sua implementação e divulgação junto aos profissionais das políticas públicas envolvidas.

Fluxo de atendimento e resposta

O Fluxo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência foi construído de forma intersetorial, por meio de discussões realizadas com cada uma das políticas públicas envolvidas no processo – incluindo as áreas de saúde, assistência social, segurança pública, educação, justiça, dentre outras.

“É muito importante que o Poder Público não apenas crie, mas atualize as políticas públicas voltadas ao atendimento das mulheres que sofrem violência. De acordo com o Ministério das Mulheres, houve o aumento de 29% nos atendimentos do Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) no Estado de São Paulo em 2024, com quase 143 mil ligações recebidas. É um número que nos assusta muito e, dentro das prerrogativas do trabalho no Poder Legislativo, temos, nós vereadores e vereadoras, que fiscalizar o que vem sendo realizado pela Administração”, explicou Jacira.

