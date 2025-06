Dia dos Namorados no Le Park

O Dia dos Namorados está chegando e se a pessoa procura um lugar romântico para celebrar a data mais apaixonante do ano, o Le Park Restaurant, em Sumaré, é uma opção para receber os casais na ocasião especial.

No dia 12 de junho, o Le Park vai oferecer um menu especial para proporcionar uma experiência gastronômica romântica e inesquecível aos clientes. “Além do cardápio especial, teremos música ao vivo para embalar o jantar romântico e deixar o ambiente ainda mais aconchegante”, comenta Luiz Carlos Rizzato, um dos responsáveis pelo empreendimento.

O Jantar Especial do Dia dos Namorados conta com duas opções de menu. A primeira opção contempla mini salada, medalhão de frango com purê, pudim de leite e uma taça de vinho. A segunda opção tem mini salada, steak ancho ao molho funghi + batata recheada, pudim de leite e uma taça de vinho. O valor do jantar é R$ 115,00 (por pessoa).

Se a intenção é estender as comemorações, os casais também podem optar pelo combo romântico, que inclui hospedagem no Sumaré Park Hotel, com decoração especial no quarto, além de jantar completo no Le Park Restaurant e café da manhã. Wi-Fi e estacionamento são cortesias. O valor do combo romântico com hospedagem custa a partir de R$ 530,00.

De acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o Dia dos Namorados é, historicamente, o dia de maior movimento em bares e restaurantes, marcado por filas e casas lotadas. Neste ano, a expectativa no setor é de aumento de até 20%, comparado com o ano passado. Para evitar filas e não correr o risco de ficar sem onde comemorar o Dia dos Namorados, a dica é fazer as reservas com antecedência.

O Le Park Restaurant está localizado no Jardim Dall´Orto, próximo da Rodovia Anhanguera, e tem fácil acesso. Embora faça parte do Sumaré Park Hotel, o atendimento do restaurante não é restrito aos hóspedes e no Dia dos Namorados estará aberto aos clientes que não estiverem hospedados no complexo. O ambiente tem uma decoração minimalista, charmosa e aconchegante, e é perfeito para comemorar e eternizar momentos a dois.

Endereço: Av. Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303 – Jardim Dall’Orto, Sumaré (SP)

Telefones: (19) 3864-5170 / (19) 99991-1987

