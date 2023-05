Para os restaurantes, o Dia das Mães é considerada uma ocasião especial e de grande movimento, já que é uma tradição as famílias comemorarem a data fora de casa. E a expectativa entre os estabelecimentos da região de Campinas é de otimismo para o próximo dia 14, com estimativa de movimento e faturamento de até 30% em relação ao ano passado. O índice vai ao encontro das projeção da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas.

Fernanda Barreira, gerente de Marketing do Restaurante Vila Paraíso, localizado em Joaquim Egídio, em Campinas, conta que a data é bastante especial. “É um dia muito bom para nós, pois é a segunda data mais importante do calendário, atrás somente do Dia dos Namorados, conta. “Para este ano, nossa expectativa é de um aumento de 30% no movimento no domingo, dia 14, sobre a mesma data do ano passado”, que já foi muito boa”, acrescenta. Além do restaurante, ela já vem sentindo uma procura alta de reservas para o Quinta do Vila, um espaço ao ar livre, dedicado a pincinc.

Rodrigo Porto, diretor de Alimentos e Bebidas Rede Vitória Hotéis, proprietária dos restaurantes Bellini, Kindai (Campinas), Vitorino (Paulínia) e Vick Pizza e Cozinha (Indaiatuba), também está otimista com a data. “Nossa previsão é de um crescimento de 30% neste ano no faturamento”, conta. “Além do movimento que aumenta, estamos vendo que o ticket médio dos clientes dos restaurantes vem aumentando nos últimos meses”, acrescenta.

O Floresta Cultura, também de Campinas, vai operar pela primeira vez em um Dia das Mães. Com capacidade para 400 pessoas, a projeção é de casa cheia para o próximo dia 14. “Por estarmos dentro de um clube, as reservas por parte dos associados estão grandes há menos de duas semanas”, explica Edward Bilton, proprietário do restaurante.

Já Camila Coratti, gerente do Banana Café Campinas, estima o dia movimentado. “Estamos trabalhando com uma projeção de crescimento de público de 20% sobre 2022, o que é um percentual muito bom.”

Sergio de Simone, do Rancho Colonial Grill, também está otimista, mas prefere trabalhar com uma projeção menor. “A expectativa é muito boa, pois é um dia sugestivo e as famílias querem tirar a mãe de casa, oferecendo algo especial. Por isso existe uma demanda muito grande e calculamos 10% de crescimento”, afirma.