O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou a revitalização da Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Walter Jorge Paulo”, no Jardim São Domingos, nesta segunda-feira (23). O espaço foi totalmente reformado para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento à população. A unidade retoma os atendimentos nesta terça-feira (24), a partir das 7h30.

A UBS conta com atendimentos médicos nas especialidades de clínica geral, pediatria e ginecologia, além de serviços de enfermagem, odontologia e farmácia. As melhorias abrangeram toda a estrutura, em uma área de 287,80 m², incluindo consultório odontológico, salas de vacina, triagem, inalação, coleta de exames, curativo e sutura, além de adequações nos sanitários e no depósito de material de limpeza (DML).

“Estamos investindo nas estruturas das unidades de saúde para garantir mais dignidade e eficiência no atendimento à nossa população. Essa reforma no São Domingos é mais um exemplo e passo nessa direção. A saúde é prioridade do nosso governo, e seguimos trabalhando com responsabilidade para cuidar bem das pessoas”, declarou o prefeito Chico.

“A UBS São Domingos atende milhares de moradores e precisava dessa revitalização. Com essa entrega, oferecemos um ambiente mais adequado para os profissionais trabalharem e mais acolhedor para quem busca atendimento. É assim que avançamos, com ações concretas”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

Investimento

Com investimento total de R$ 441.887,38, a reforma foi realizada com recursos da Prefeitura e emenda parlamentar do então deputado estadual Campos Machado, intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo. Do montante, R$ 197.685,11 foram destinados pela emenda, com contrapartida obrigatória de R$ 86.560,73 da Administração Municipal e o restante, R$ 157.641,54, complementado com recursos próprios.

As intervenções incluíram troca do piso interno e dos revestimentos, substituição de portas, luminárias, vidros e aparelhos sanitários, além da modernização das redes elétrica e hidráulica. O telhado foi refeito, houve troca do alambrado e do poste de energia, nova pintura interna e externa, instalação de balcão de granito na recepção, cobertura externa da farmácia e novo contrapiso.

Além disso, o município também recebeu uma emenda impositiva do vereador Gutão do Lanche, dos quais R$ 18.189,24 foram utilizados na aquisição de aparelhos de ar-condicionado.

“As melhorias resultantes dessas reformas promovem melhores condições de trabalho das equipes e impactam diretamente na qualidade do serviço oferecido à população. Modernizar as UBSs é uma forma de valorizar os nossos profissionais e de oferecer um atendimento mais seguro, humanizado e eficiente. Essa entrega representa nossa visão de saúde pública resolutiva, com infraestrutura e cuidado de verdade”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Essa revitalização é resultado de um olhar atento às necessidades locais. Reformamos não apenas o espaço físico, mas também fortalecemos o vínculo com a comunidade, que agora conta com um ambiente mais acolhedor, acessível e funcional para receber o cuidado que merece”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Moradora do Jardim São Domingos há mais de 50 anos, Marizilda Toso, 67 anos, disse estar satisfeita com as melhorias implementadas. “A UBS do bairro sempre foi muito boa em atendimento, eu venho nela há décadas, e agora com esse prédio novo vai ficar melhor ainda”, afirmou.

