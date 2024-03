Rio Branco empata (1-1) e se aproxima da vaga

O Rio Branco foi a Guaratinguetá enfrentar o Joseense

saiu com o empate em 1 a 1 e se aproximo da vaga para o octogonal final da Série A4 (Paulistinha).

Com 22 pontos, o Tigre não pode ser mais alcançado pelo 8o colocado nesta rodada e faz a última partida em casa para assegurar a ida para a fase decisiva.

O Rio Branco abriu o placar aos 18’ do segundo tempo com gol de Pedro Aprigio.

Mas somente dois minutos depois o Joseense empatou. 20 minutos do segundo tempo.

