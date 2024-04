O Rio Branco segurou o ataque o Taquaritinga e conseguiu avançar para as semifinais da Série A4 do Campeonato Paulista. Como havia vencido no sábado passado por 3 a 1 em Americana, o Rio Branco podia até perder por 1 gol de diferença que avançava.

Agora, o Tigre espera a definição dos outros semifinalistas (São-Carlense ou SKA Brasil e Francana ou União Barbarense). O XV de Jaú já está garantido na próxima fase.

Os dois mais bem classificados (finalistas) deste ano da Série A4 sobem para a Série A3 do ano que vem. O Tigre tenta se livrar do ‘fundo do poço’ em sua história no futebol profissional.