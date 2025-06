O Rio Branco estreia neste neste sábado (14) na Copa Paulista jogando em casa. O Tigre encara o Primavera de Indaiatuba às 15h, no estádio Décio Vitta na 1a rodada do Grupo 3 da Copa Paulista. O time da casa vem para a competição com elenco quase todo ele reformulado e com novo técnico (Fábio Toth).

Seu arquirrival União Barbarense optou por não participar do torneio que garante ao campeão vaga no Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil 2026. O vice fica com a opção ‘que sobrar’.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Grupo 3 da Copa Paulista tem 6 times, todos com história no futebol do Estado. Além de Tigre e Primavera, ainda compõem o grupo Guarani, Paulista de Jundiaí, São Bento e XV de Piracicaba.

Na 1ª fase, os times jogarão entre si em dois turnos e os quatro primeiros colocados se classificam para as oitavas de final.

RIO BRANCO renovado

Do elenco semifinalista da Série A3, o Rio Branco manteve apenas seis jogadores: goleiros Sandro e Endrew; zagueiro Jean Pablo, laterais-esquerdo Gustavo Oliveira e Murilo; e meias Felipe Muranga e Marcelinho.

O novo técnico levou o Desportivo Brasil até as quartas de final do mesmo estadual e assinou contrato com o time de Americana até o final do estadual 2026. No ano passado, o Tigre não passou da 1ª fase da Copa Paulista, terminando na vice-lanterna do Grupo 4.

Leia + sobre esportes