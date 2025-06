Rio Branco fica no 0-0 com Primavera na Copa Paulista

O Rio Branco estreou com um empate em 0 a 0 na disputa da Copa Paulista. O Tigre de Americana recebeu o Primavera de Indaiatuba no estádio Décio Vitta e nenhuma das equipes conseguiu anotar contra a meta adversária.

Seu arquirrival União Barbarense optou por não participar do torneio que garante ao campeão vaga no Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil 2026. O vice fica com a opção ‘que sobrar’.

O Grupo 3 da Copa Paulista tem 6 times, todos com história no futebol do Estado. Além de Tigre e Primavera, ainda compõem o grupo Guarani, Paulista de Jundiaí, São Bento e XV de Piracicaba.

Rio Branco volta a campo só na sexta-feira

O Tigre agora vai jogar fora de casa no próxima dia 20, no meio do feriado. O alvinegro vai a Piracicaba enfrentar o XV local.

