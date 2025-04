O Rio Branco de Americana foi novamente derrotado pelo Monte Azul na fase semifinal do Campeonato Paulista da série A3. Neste domingo, o tigre jogou fora de casa e perdeu por 2 a 1.

O saldo do campeonato é que Rio Branco tem caixa para voltar a elite do futebol paulista. O time vem do acesso da A4 para a A3 no ano passado e este ano ficou entre os quatro melhores da divisão.