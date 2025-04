Rio Branco perde de novo e sonho do acesso acaba

O Rio Branco de Americana foi novamente derrotado pelo Monte Azul na fase semifinal do Campeonato Paulista da série A3.

Neste domingo, o Tigre jogou fora de casa e perdeu por 2 a 1.

O time da casa saiu na frente ainda no primeiro tempo e deixou a missão do alvinegro muito mais difícil. Mas no final da 1a etapa, o Tigre chegou ao empate com Brown e foi para o segundo tempo com os ânimos recobrados.

Mais um gol levava a partida para os pênaltis.

Mas o segundo tempo veio e nada da virada.

Nos minutos finais, o Monte Azul ampliou e matou o sonho do acesso.

Rio Branco com boas perspectivas

O saldo do campeonato é que Rio Branco tem caixa para voltar a elite do futebol paulista.

O time vem do acesso da A4 para a A3 no ano passado e este ano ficou entre os quatro melhores da divisão.

