Rio Branco reclama de gol anulado; veja vídeo

O sábado foi de tensão em Americana! No Estádio Décio Vitta, o Rio Branco perdeu por 1 a 0 para o Monte Azul no primeiro jogo da semifinal do Paulistão A3, mas um lance específico gerou revolta no Tigre.

A polêmica aconteceu quando Johnny, atacante do Rio Branco, marcou de cabeça na pequena área. O clube contesta a decisão da arbitragem, que anulou o gol alegando impedimento. Segundo nota oficial do time, o jogador estaria em posição legal e a bola teria cruzado completamente a linha do gol.

Agora, o Tigre terá que buscar a virada no domingo (6), às 10h, em Monte Azul Paulista. Uma vitória pode garantir o acesso à Série A2 e uma vaga na grande final do torneio. O jogo promete emoções e, claro, a torcida estará de olho na arbitragem!

Confira o vídeo que circula nas redes sociais e diga o que você acha!

Rio Branco reclama de gol anulado

