O Rio Branco segue com péssima campanha na Copa Paulista 2025. O Tigre ainda não tem vitórias no torneio e voltou a perder este sábado- desta vez em casa.

O Tigre da Pauista foi facilmente derrotado pelo São Bento de Sorocaba por 2 a 0 na tarde deste sábado em Americana. Os visitantes cozinharam o jogo no primeiro tempo e fizeram valer sua força na etapa final- quando saíram os gols.

Rio Branco lanterna

Com 2 derrotas e 1 empate, o RBEC é o lanterna do grupo e terá dificuldades para avançar no torneio que da boas chances de passagem para a fase seguinte e garante vagas na Copa do Brasil ou na série D do Brasileirão.

Antes de começar a entrar em modo ‘cumprir tabela’, o Rio Branco ainda terá mais duas rodadas para se recuperar na tabela. O time tem apenas 1 ponto em 3 rodadas.

