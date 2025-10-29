O Rio de Janeiro viveu um dia de terror esta terça-feira. Críticos ao governo Cláudio Castro apontam que nenhuma operação que termina com mais de 70 mortos e pode ser chamada de sucesso. Algumas pessoas já falam em mais de 100 mortos.

“A política de segurança de Cláudio Castro é um fracasso que espalha medo, fecha escolas e transforma as favelas em campos de guerra”, escreveu a deputada Fernanda Melchiona (PSOL-RS).

A operação mais letal da história do Rio de Janeiro já fez mais de 100 vítimas! Moradores recuperaram mais de 60 corpos em mata. O que Cláudio Castro chama de “operação de segurança” é carnificina, massacre, extermínio! Quem acha isso aceitável, morreu por dentro!

