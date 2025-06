Especialista alerta sobre os riscos do glaucoma

O glaucoma é uma doença ocular crônica e progressiva que afeta o nervo óptico, podendo levar à perda irreversível da visão se não for diagnosticada e tratada precocemente. Segundo estimativas recentes da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), cerca de 2,5 milhões de brasileiros convivem com a condição, que é a principal causa de cegueira irreversível no país.

A Dra. Juliana Nunes, médica oftalmologista que atua no Hospital Oto Aldeota e na Oto Sul, ressalta a importância da conscientização. “O glaucoma é uma doença insidiosa. Muitas vezes, o paciente só percebe a perda de visão quando ela já está avançada e, infelizmente, é irreversível. Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce são os pilares para o controle da doença e a manutenção da qualidade de vida”, afirma.

A especialista enfatiza que a idade é um fator de risco relevante, com a incidência da doença aumentando a partir dos 40 anos. Além disso, a hereditariedade é um fator de risco significativo, tornando os exames de rotina ainda mais indispensáveis para quem tem casos de glaucoma na família. Pessoas com diabetes, hipertensão e alta miopia também apresentam maior predisposição.

“Não podemos subestimar a importância de um check-up oftalmológico anual, especialmente para aqueles que possuem fatores de risco. Somente um exame completo, que inclui a medição da pressão intraocular, o exame do fundo de olho e, se necessário, exames complementares como a campimetria e a tomografia de coerência óptica (OCT), pode diagnosticar o glaucoma em suas fases iniciais”, explica a Dra. Juliana Nunes.

Embora não haja cura para o glaucoma, o tratamento adequado pode controlar sua progressão e evitar a perda de visão. As opções variam desde colírios específicos que ajudam a reduzir a pressão intraocular, até procedimentos a laser e cirurgias em casos mais avançados.

Sobre a especialista

A oftalmologista, Dra. Juliana Nunes Zarate, possui mais de 15 anos de experiência como especialista em catarata, córnea (ceratocone), doenças externas e cirurgia refrativa. A médica que atua na capital cearense, se dedica a oferecer atendimento personalizado de excelência, utilizando técnicas modernas e inovadoras para garantir a melhor qualidade de vida aos seus pacientes.

