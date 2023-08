Rita Lima entra na disputa por uma vaga no Conselho Tutelar

O NM segue com as entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar de Americana.

Rita Lima é pedagoga formada pelo UNISAL, contadora de histórias, Educadora Brincante e 1° Suplente do Conselho Tutelar de Americana. Casada , mãe e idealizadora do projeto Florescer de Histórias. Com experiência no desenvolvimento de projetos sociais, com foco em crianças e adolescentes. Por meio do incentivo à leitura promove iniciativas lúdicas, na prevenção, combate e enfrentamento a abusos e violências na infância e adolescência. O seu trabalho voluntário contempla também ações de fortalecimento e valorização de mães/mulheres que lutam contra o câncer, e que por meio de encontros literários, promove o resgate da autoestima e protagonismo na luta pela causa. Já atuou como orientadora de projetos sociais no Instituto Salesiano Dom Bosco e foi coordenadora pedagógica em instituições educacionais, é palestrante, tutora de cursos para alunos universitários e voluntária em instituições de acolhimento infantil na nossa região.

“Lutar pela garantia dos direitos da infância e juventude, é transformar a desafiadora realidade, proporcionando um futuro melhor, semeando sensibilidade e novas oportunidades para o desenvolvimento integral de seres humanos cada vez mais responsáveis e comprometidos, o amanhã começa hoje, e eu quero lutar por tudo isso”, disse Rita ao NM.

São 13 candidatos da cidade este ano. As eleições vão ser no dia 1o de outubro e os eleitores aptos (em dia) poderão votar. A função de conselheiro tutelar exige dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública e/ou privada. São eleitos conselheiros titulares e suplentes por voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos com domicílio eleitoral no município.

