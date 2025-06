RMC aprova Housing First- casas prioritárias para moradores de rua

O Conselho de Desenvolvimento da RMC aprovou por unanimidade esta sexta-feira, 6, a implantação do modelo Housing First como estratégia para reduzir a população em situação de rua. O projeto foi proposto pelo Governo do Estado de São Paulo inspirado em experiências internacionais para a Região Metropolitana de Campinas.

O encontro foi realizado no Centro Universitário UniMetrocamp Wyden e reuniu prefeitos, secretários municipais, técnicos e especialistas das áreas de habitação e assistência social dos 20 municípios que integram a RMC.

O que é o modelo Housing First?

O Housing First, ou “Moradia Primeiro”, em tradução livre, inverte a lógica tradicional de atendimento à população em situação de rua. Em vez de condicionar o acesso à moradia à superação de problemas como dependência química, saúde mental ou desemprego, o modelo garante o acesso imediato à moradia individual e segura, considerada a base para a reconstrução da vida das pessoas atendidas.

A proposta tem origem nos Estados Unidos e já foi adotada com sucesso em diversos países, como Canadá, França, Finlândia, Espanha e Portugal, apresentando resultados consistentes na redução da reincidência da situação de rua, além de melhorias na saúde física e mental, aumento na adesão a tratamentos e maior integração social.

O projeto foi apresentado aos prefeitos da RMC pelo pelo subsecretário Estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto. O modelo será similar ao que já foi empregado com sucesso em São Paulo, de contratação por resultado: organizações sociais e/ou empresas contratadas pelas prefeituras eram remuneradas apenas após comprovarem que uma pessoa havia deixado a rua e fixado residência. Em São Paulo, esse modelo resultou em mil imóveis ocupados em apenas 18 meses.

“As empresas buscavam imóveis disponíveis no mercado, acompanhavam as famílias, prestavam contas e garantiam os resultados. Não construíram novos imóveis, reativaram o que já estava ocioso. É uma forma inteligente de usar os recursos públicos e ativar a economia local”, disse.

O prefeito de Campinas e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Dário Saadi, disse que o programa não se limita a oferecer moradia. “Não é uma locação ou aluguel social. Essa moradia é vinculada a todos os programas sociais. A pessoa não vai ganhar uma casa para dormir e ficar o dia todo na rua. Não é simplesmente alojar aquelas pessoas durante a noite, faz parte de todo um programa que será acompanhado pela instituição, pela entidade que será escolhida para gerenciar o projeto”, disse.

Aplicação na RMC

Os prefeitos da RMC e representantes das 20 cidades presentes no evento aprovaram, por unanimidade, a criação de um grupo de trabalho com representantes de cada município para discutir a elaboração de um edital regional para a implantação do Housing First.

Dário Saadi reforçou que a proposta consiste na contratação de uma entidade ou empresa especializada para gerir o programa, via Fundocamp, com foco em resultado comprovado. A próxima etapa será a formatação do edital regional, com prazo de até 90 dias, com orientação técnica sendo oferecida aos municípios participantes.

Police Neto lembrou que o Governo Federal já estruturou o programa Moradia Cidadã, em moldes parecidos, já disponível para adesão, e que isso pode ser articulado com recursos estaduais e municipais.

