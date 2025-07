A região metropolitana de Campinas (RMC) encerrou o mês de maio com 55.375 admissões, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No período, foram registradas 55.213 demissões e saldo positivo de 162 vagas.

Entre os admitidos, 54,28% (30.055) eram homens e 45,72% (25.320) mulheres. A maioria das contratações — 68,65% — foi de profissionais com ensino médio completo. Em relação à faixa etária, 26,83% dos contratados tinham entre 18 e 24 anos. O setor da indústria liderou as contratações na região, com 17.630 admissões (31,84%), seguido por comércio, com 16.933 (30,58%).

No cenário nacional, o Brasil registrou 2.256.225 admissões e 2.107.233 demissões em maio, resultando em um saldo positivo de 148.992 postos formais. Todos os setores da economia apresentaram desempenho positivo, com destaque para o setor de serviços, que criou 70.139 vagas (1.041.228 admissões e 971.089 demissões).

Em seguida aparecem o comércio (saldo de 23.258), a indústria (21.569), a agropecuária (17.348) e a construção civil (16.678).

Trabalho temporário em alta na RMC

O Caged também apontou 80.949 admissões por meio do regime de trabalho temporário em todo o país no mês de maio. O setor de serviços respondeu pela maior parte dessas contratações, com 80.613 registros. No estado de São Paulo foram 59.946 contratações temporárias, sendo 3.876 na região de Campinas.

Segundo Camila Rodrigues, gerente regional da Employer Recursos Humanos, a expectativa é de que as contratações temporárias aumentem nos próximos meses, impulsionadas por datas sazonais e pela recuperação da atividade industrial, comercial e de serviços. “Essa modalidade é uma excelente alternativa para quem busca o primeiro emprego, mesmo sem experiência, e também para profissionais mais experientes em busca de recolocação no mercado”, afirma.

A região é composta pelos municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é uma agência de trabalho temporário e especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.

