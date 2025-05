O mercado de trabalho formal na Região Metropolitana de Campinas (RMC) apresentou desempenho positivo no mês de março. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 57.757 admissões e 54.869 desligamentos, resultando em um saldo de 2.888 novas vagas com carteira assinada no período. O setor que mais contratou foi serviços, responsável por 47,52% das admissões, seguido por comércio, com 21,20%.

A análise do perfil dos trabalhadores contratados mostra que 67,83% possuíam ensino médio completo e 27,49% estavam na faixa etária entre 18 e 24 anos. Entre os admitidos, 31.368 eram homens e 26.389 mulheres. Entre os municípios da região que mais contrataram, destacam-se: Campinas (22.260 admissões), Indaiatuba (4.956 admissões) e Paulínia (4.042 admissões). Os que mais tiveram demissões foram: Campinas (22.212 desligamentos), Indaiatuba (4.850 desligamentos) e Americana (3.893 desligamentos).

No cenário nacional, o mês de março também foi de crescimento. O Brasil contabilizou 2.234.662 admissões e 2.163.086 desligamentos, o que resultou em um saldo de 71.576 novos postos de trabalho com carteira assinada. O setor de serviços liderou as contratações, com 1.074.630 admissões, seguido por comércio (513.006) e indústria (353.960). Entre os admitidos, a maioria tinha ensino médio completo (1.457.115) e idade entre 18 e 24 anos (636.001). Do total de contratações, 1.279.826 foram homens e 954.836, mulheres.

O trabalho temporário também teve papel relevante na movimentação do mercado. Em todo o Brasil, foram 78.048 admissões nessa modalidade, das quais a ampla maioria — 77.789 — ocorreu no setor de serviços. No estado de São Paulo, foram 55.695 contratações temporárias, sendo 4.352 na região metropolitana de Campinas. “A modalidade permite flexibilidade e atende à demanda sazonal de empresas e segue sendo uma alternativa estratégica tanto para empregadores quanto para trabalhadores em busca de inserção ou recolocação no mercado”, avalia Camila Rodrigues, gerente da Employer Recursos Humanos em Campinas.

MunicípiosOs municípios da RMC são: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.