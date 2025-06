A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu no sábado (21) com o deputado federal Delegado Bruno Lima (Progressitas-SP), o vereador de Limeira Márcio dos Santos Vidal (Democracia Cristã) e a representante da organização não-governamental Alpa, Cassiana de Oliveira Fagoti, para debater formas de adaptar a iniciativa da ONG à realidade local, fortalecendo a conscientização da população sobre guarda responsável, cuidados com os animais e incentivo à adoção.

“Nosso objetivo é unir forças para que Americana avance ainda mais nas políticas públicas de proteção animal. Com apoio de lideranças e da sociedade civil, podemos transformar a vida de muitos animais e das famílias que os acolhem”, destacou a vereadora Roberta Lima.

