A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a implantação de redutor de velocidade do tipo lombada na Avenida Bandeirantes, na altura do número 4.035, no bairro do Jardim Bela Vista.

De acordo com a autora, a demanda surgiu após apelos de moradores da região, que relataram constantes atropelamentos de animais devido à alta velocidade dos veículos que circulam pela via. “Como defensores da causa animal, não podemos ignorar a dor de quem presencia diariamente esse tipo de violência silenciosa contra os animais. A lombada é uma medida simples, mas urgente, que pode evitar acidentes e oferecer mais segurança a todos que transitam pela avenida além de salvar vidas”, afirma Roberta.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP