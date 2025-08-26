A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre instabilidade no funcionamento do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana.

Segundo a parlamentar, diversas pessoas procuraram seu gabinete reclamando sobre dificuldade de contato ou ausência total de retorno. “A inoperância ou falha nesse serviço compromete não apenas a prestação adequada de informações, mas também o encaminhamento de denúncias, solicitações de recolhimento de animais e ações de controle de vetores, entre outros serviços de interesse direto da comunidade”, afirma Roberta.

A autora pergunta no requerimento se o SAC do CCZ está em funcionamento; qual o canal oficial disponibilizado para atendimento aos cidadãos; o horário de funcionamento do serviço; se houve algum registro de instabilidade ou interrupção do serviço nos últimos 60 dias e se existem medidas sendo adotadas para melhorar o atendimento e garantir o retorno às demandas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (26). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta