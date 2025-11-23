A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na quinta-feira (14) com Mariana Cogo Ribeiro Macris, da secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, para tratar de pautas ambientais e conhecer de perto o funcionamento do Centro Ecológico de Santa Bárbara (Cesb).

Durante a visita, a parlamentar conheceu a estrutura completa do espaço, que reúne iniciativas de educação ambiental, reabilitação animal e integração comunitária. O local recebe periodicamente alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino, que participam de atividades educativas integrando projetos das áreas de Educação, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, fortalecendo a formação das crianças e jovens por meio de experiências práticas e aprendizado vivencial.

Roberta destacou a importância da iniciativa para a região. “Conhecer o Cesb foi extremamente enriquecedor. É um espaço completo, que alia proteção ambiental, cuidado com os animais e educação de qualidade. Experiências como essa nos inspiram a buscar novas políticas públicas e ampliar projetos que beneficiem nossas crianças, nossas escolas e o meio ambiente de Americana”, afirmou Roberta.