A vereadora Roberta Lima (PRD) conseguiu para Americana a destinação de uma emenda parlamentar intermediada junto ao deputado federal Bruno Lima (PP), no valor de R$ 2,5 milhões. O recurso será aplicado para descentralizar consultas veterinárias e realizar castrações em animais domésticos.

A verba foi solicitada ao parlamentar federal e será destinada exclusivamente para a causa animal no município, através da Secretaria de Saúde. “Mostra o compromisso do deputado com a nossa cidade e principalmente com a causa animal”, destacou Roberta Lima. “É de extrema importância o valor para descentralizar consultas veterinárias e castrações”, completou.