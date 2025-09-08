A vereadora Roberta Lima (PRD) participou na última terça-feira (2) em São Paulo de um encontro estadual voltado à discussão de políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres e ao bem-estar animal.

De acordo com a parlamentar, o evento reuniu lideranças femininas, ativistas e representantes da sociedade civil, que compartilharam experiências e debateram iniciativas para ampliar a proteção, a inclusão e o fortalecimento da participação das mulheres na vida pública, além de discutir medidas de conscientização e combate aos maus-tratos contra animais.

“O encontro abriu espaço para futuras parcerias e ações conjuntas entre municípios, com o objetivo de avançar na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. Defender os direitos das mulheres e dos animais é lutar por justiça social, empatia e respeito. Quando unimos forças, conseguimos transformar realidades e construir políticas mais humanas”, afirmou Roberta.