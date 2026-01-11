Vereadora por Americana esteve no Paraná com Andressa Bianchessi para discutir políticas públicas

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na quinta-feira (8) na cidade de Curitiba/PR com a vereadora da capital paranaense, Andressa Bianchessi, para discutir o fortalecimento e o aprimoramento das políticas públicas voltadas à causa animal.

Durante o encontro, as parlamentares trocaram experiências sobre os desafios enfrentados pelos municípios na proteção e no bem-estar animal, além de debaterem projetos e iniciativas que já apresentam resultados positivos na cidade de Curitiba-PR. De a acordo Roberta Lima, a reunião permitiu conhecer boas práticas, programas consolidados e estratégias eficazes que podem servir de referência para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas em Americana.

A vereadora Roberta Lima destacou a relevância desses encontros entre representantes de diferentes cidades, ressaltando que o intercâmbio de informações contribui diretamente para o avanço das ações em defesa dos animais. “Estar em outro estado, discutindo a causa animal, percebendo que as dificuldades muitas vezes são as mesmas que enfrentamos em Americana, e poder levar uma bagagem de ideias positivas que já funcionam em uma capital do nosso país, demonstra o nosso comprometimento com a causa animal e com a criação de políticas públicas cada vez mais eficazes”, concluiu.