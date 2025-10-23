Vereadora conversou com secretário de Comunicação sobre destinação de emendas impositivas

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu nesta terça-feira (21) com o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação de Americana, Leon Botão, para discutir a destinação de emendas impositivas parlamentares para ações de conscientização sobre maus-tratos a animais.

Durante o encontro, a parlamentar debateu a realização de campanhas educativas e programas de sensibilização, em parceria com as secretarias de Educação e Meio Ambiente, com o objetivo de levar informações e valores de respeito aos animais às escolas e à população.

Segundo Roberta, a educação é a base para a transformação social e deve ser o ponto de partida para combater os maus-tratos de forma efetiva e duradoura.

“Conscientizar as crianças e jovens sobre o respeito e o cuidado com os animais é investir em uma sociedade mais ética, empática e responsável. Quando a educação aborda esse tema desde cedo, formamos cidadãos mais conscientes do seu papel na proteção da vida”, destacou a vereadora.