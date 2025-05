A vereadora Roberta Lima (PRD) reuniu-se na quinta-feira (15) com o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Renato de Oliveira, para discutir ações voltadas ao meio ambiente e proteção animal no município.

Durante o encontro, foram abordadas propostas para fortalecer as ações que serão praticadas no município no mês de junho, mês dedicado ao meio ambiente, e políticas públicas voltadas à preservação ambiental, além de estratégias para colocar em ação projetos de leis como o Banco de Ração e a reativação do conselho do Bem-Estar Animal.

“A pauta animal e ambiental não pode ser tratada de forma isolada. Precisamos de diálogo, planejamento e compromisso coletivo para avançarmos em soluções que beneficiem o município e seus moradores humanos e não humanos”, ressaltou Roberta.

Ainda na reunião foi discutida a realização da campanha do agasalho pet e uma caminhada pet, que acontecerá no final do mês de junho. “Encaminhamos várias demandas e propostas voltadas à causa ambiental e animal, que serão analisadas pela secretaria. Vou continuar acompanhando e propondo políticas mais eficazes”, concluiu a vereadora.