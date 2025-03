A vereadora Roberta Lima (PRD) reuniu-se na quinta-feira (20) com o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Renato de Oliveira, para tratar de temas relacionados ao bem-estar animal no município.

Durante o encontro, foram a parlamentar discutiu a reativação do conselho de Bem-Estar Animal e o chamamento público para selecionar uma organização da sociedade civil que atuará no atendimento de cães e gatos em situação de rua. A iniciativa tem como objetivo reduzir o abandono, melhorar as condições de bem-estar dos animais e minimizar riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

“A causa animal precisa estar na pauta do poder público de forma permanente. Precisamos avançar em políticas que assegurem o cuidado e a proteção dos animais, e isso só será possível com planejamento e união de esforços”, destacou Roberta.