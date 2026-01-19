A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na quarta-feira (14) com a diretora do Centro de Controle de Zoonoses de Americana (CCZ), Aneli Marques Neves Conceição, e com o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa) do município, Antônio Donizeti Borges, para discutir possíveis melhorias para o funcionamento e a estrutura do CCZ, visando aprimorar os serviços prestados à população.

Durante a reunião, foram abordados temas relacionados à rotina de atendimento, às demandas do setor, às condições estruturais da unidade e às ações de prevenção e controle de zoonoses no município.

A vereadora discutiu sobre a contratação de exames complementares para os animais que estão no CCZ, como ultrassom, raio-x, e hemograma, a compra de um novo veículo para melhoria da fiscalização e resgates e a informatização do sistema do CCZ, facilitando a comunicação com os cidadãos e agilizando no atendimento.

A vereadora destacou a importância do diálogo entre o Legislativo e os órgãos técnicos da prefeitura para buscar soluções que fortaleçam a saúde pública e o bem-estar dos moradores. “O Centro de Controle de Zoonoses desempenha um papel fundamental para o bem estar dos animais e na proteção da saúde coletiva, sendo essencial investir em melhorias contínuas para garantir um serviço eficiente e de qualidade”, comentou Roberta.