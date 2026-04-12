A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na quarta-feira (8) com os representantes do grupo “Raças de Peso”, Emerson Xavier, Patrick Souza e Reinaldo Bertier, que desenvolvem trabalho de cinoterapia (terapia assistida por cães) com animais das raças Pit Monster, Exotic Bully e American Bully.

A cinoterapia, Terapia Assistida por Cães (TAC), é um método terapêutico que utiliza cães treinados para auxiliar no tratamento físico, emocional e psicológico de pacientes. Os membros realizam esse tipo de terapia por meio de visitas em hospitais e escolas de maneira voluntária.

Durante o encontro, a parlamentar conheceu as atividades realizadas pelo grupo, que falou sobre o papel social e terapêutico dos animais no atendimento a pessoas em diferentes contextos, contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos assistidos, além de auxiliar na desconstrução de estigmas relacionados a essas raças.

Na reunião, Roberta também debateu com o grupo o projeto de lei nº 33/2026, de autoria da vereadora, que proíbe o uso de coleiras eletrônicas e equipamentos ultrassônicos em animais no município de Americana. Segundo a parlamentar, o diálogo teve como objetivo ouvir contribuições técnicas e práticas do grupo, visando o aprimoramento da proposta legislativa.

A vereadora destacou a importância da escuta ativa de profissionais e representantes da causa animal. “É fundamental construirmos políticas públicas com base no diálogo e na experiência de quem atua diretamente com os animais. Nosso objetivo é garantir o bem-estar animal, com responsabilidade e equilíbrio”, afirmou.