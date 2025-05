A vereadora Roberta Lima (PRD) fiscalizou na sexta-feira (16) as obras de revitalização do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Segundo informações da prefeitura, a reforma inclui instalação de uma nova edificação de madeira onde funcionarão os setores administrativos e de recepção; ampliação da cobertura do prédio antigo; construção de uma sala de pós-operatório; novo calçamento; substituição parcial da rede de esgoto do canil; e adequação do piso dos gatis.

“Sabemos da importância do trabalho que é feito aqui, que vai muito além do acolhimento. O CCZ realiza castrações, microchipagens, vacinação e promove adoções. Investir nessa estrutura é investir em bem-estar animal e em prevenção e saúde para os cidadãos”, destacou Roberta.

A parlamentar destacou ainda a importância do apoio ao trabalho do CCZ. Parte dos recursos destinados às obras foi destinada por emenda impositiva de autoria da vereadora e tem como objetivo melhorar o atendimento à população e as condições de trabalho da equipe técnica. “É uma grande satisfação ver esse recurso sendo utilizado para transformar o CCZ em um espaço mais digno e eficiente. Essa revitalização vai impactar diretamente a qualidade do atendimento prestado aos animais e à população”, concluiu Roberta.