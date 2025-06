A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a pintura de sinalização de solo nas proximidades do número 245 da Rua Donatello, no Parque Residencial Nardini.

De acordo com a autora, a demanda surgiu após apelos de moradores da região, preocupados com a segurança viária no local. “Segundo relatos, a sinalização encontra-se apagada, o que aumenta o risco de acidentes, especialmente em horários de maior fluxo. Trata de uma medida simples, mas essencial para garantir a segurança de motoristas e pedestres”, afirmou a vereadora.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP