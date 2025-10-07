A vereadora Roberta Lima (PRD) participou no sábado (4) do evento “Apaixonados por Árvores”, realizado pela secretaria municipal de Meio Ambiente, em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial), como parte das comemorações do mês da Arborização Urbana. Também participaram do encontro, realizado na região central de Americana, o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, e o presidente da ACIA, James Pedro Nadin.

Segundo a parlamentar, a ação fez parte da programação do mês da Arborização Urbana e da Educação Ambiental da secretaria de Meio Ambiente, que visa envolver a comunidade na preservação e plantio de árvores no município. Aproximadamente 150 pessoas participaram da ação, que contou com oficinas, exposições e concursos de desenho e fotografia com o tema “Apaixonados por Árvores”.

Roberta ressaltou a relevância de iniciativas que aproximem as pessoas do meio ambiente e estimulem o cuidado com o patrimônio natural da cidade e enfatizou que o engajamento dos cidadãos é fundamental para consolidar políticas de preservação e qualidade de vida. “Com esse tipo de ação integrada, o município avança no engajamento ambiental, promovendo educação, participação social e reforço ao compromisso com o meio ambiente”, comentou a vereadora.