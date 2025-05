A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a instalação de banheiro químico na praça Catharina Broschiero Frezzarim, no Jardim Terramerica II. Na indicação, a parlamentar explica que tem recebido várias reclamações de moradores e comerciantes próximos à praça sobre necessidade da instalação de banheiros químicos no local.

“Como a praça não possui local adequado para as necessidades fisiológicas, os frequentadores têm que buscar apoio dos comerciantes do local, que muitas vezes disponibilizam de sua estrutura”, diz Roberta. A indicação está relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (6) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Já o vereador Jean Mizzoni (AGIR) reuniu-se na última quarta-feira (30) com representantes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para discutir demandas apresentadas ao parlamentar por moradores dos bairros Parque Novo Mundo, Parque Universitário e Jardim Terramérica.

O parlamentar visitou diversas áreas sob a responsabilidade da empresa concessionária de energia com o gerente de subtransmissão, Fabio Ojea, e o consultor de relacionamento com o poder público, Gerivaldo Nunes. Segundo Mizzoni, os locais necessitam de intervenções por parte da CPFL e o objetivo da visita foi garantir que os representantes da empresa tomassem conhecimento in loco da realidade dos espaços e dos transtornos sofridos pela população.

“Precisamos construir soluções em conjunto. Tratamos da limpeza de áreas localizadas abaixo das linhas de transmissões de energia na região, como trechos da Avenida Cillos, Rua Guarujá, Rua Avaré, e entre a Avenida Gioconda Cibin e Rua Professora Wilma Lenzi Tombi. Temos também podas de árvores ultrapassando a rede elétrica e que estão colocando em risco a segurança de pedestres, além da possibilidade de instalação de novos pontos de iluminação em áreas que ficam muito escuras na região”, comentou.