A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a instalação de placas de sinalização de travessia de animais silvestres na rua Benedito das Chagas, localizada no bairro Parque Gramado.

No documento, a parlamentar explica que a via faz divisa com uma extensa área de mata nativa, habitat natural de uma grande variedade de animais silvestres, como tatus, gambás e outros e a instalação das placas é uma medida de elevado impacto na prevenção de acidentes e na preservação ambiental. “É recorrente a presença desses animais tentando atravessar a via, o que tem resultado em inúmeros atropelamentos. A situação representa um sério risco tanto à fauna local quanto à segurança de motoristas e pedestres que circulam pelo local”, afirma Roberta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de 05 de agosto, após o recesso parlamentar, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.