A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a criação da campanha “Dezembro Verde – Não ao Abandono de Animais” no município.

De acordo com a parlamentar, o projeto tem como objetivo conscientizar a população sobre o abandono e os maus-tratos aos animais e o mês de dezembro foi escolhido por ser um período em que os índices de abandono aumentam significativamente, em razão das viagens e festividades de fim de ano. “O Dezembro Verde é uma importante ferramenta de conscientização. Precisamos reforçar que abandonar ou maltratar animais é crime e que ter um animal é assumir um compromisso de cuidado e responsabilidade”, ressalta Roberta Lima.

No texto do projeto, a autora determina que a campanha será realizada anualmente durante o mês de dezembro, com ênfase no Dia Internacional dos Direitos Animais, celebrado em 10 de dezembro. As ações poderão incluir a iluminação de prédios públicos na cor verde, eventos educativos, campanhas publicitárias de conscientização, feiras de adoção e mutirões de castração.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.