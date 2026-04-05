Vereadora pede redutores de velocidade e placas de sinalização de travessia de animais na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura instale redutores de velocidade e placas de sinalização de travessia de animais silvestres e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Israel.

No documento, a parlamentar afirma que moradores da região solicitaram a instalação dos dispositivos para reforçar a segurança viária no trecho, onde há intenso fluxo de veículos e recorrentes relatos de desrespeito aos limites de velocidade – o que de acordo com a parlamentar eleva significativamente o risco de acidentes, colocando em perigo tanto pedestres quanto animais que transitam ou cruzam a via.

“Recentemente foi registrado o atropelamento fatal de uma cobra nas imediações, fato que evidencia a urgência na adoção de providências. A instalação de sinalização adequada representa ação de baixo custo e alto impacto, contribuindo para a conscientização dos condutores e para a preservação da fauna local”, aponta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (7) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.