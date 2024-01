O secretário de Habitação de Americana Luiz Rodaben deve ‘retomar’

o PP nas próximas semanas e montar a chapa de candidatos a vereador com um time na base do prefeito Chico Sardelli (sem partido). Vereador licenciado, Rodaben já foi presidente do partido na época do ex-vereador Luiz Crivelari e hoje está no Cidadania.

O PP ainda consta como partido do time Ricardo Molina (Republicanos), suplente de deputado estadual que planejava montar sua campanha tendo na base Republicanos, PP e União Brasil.

Os principais envolvidos nessa troca não confirmaram ou desmentiram a informação, mas nos bastidores, vários candidatos de 2020, suplentes e mesmo lideranças já foram convidados para ir para o PP de LR.