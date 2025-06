Aquilo que se esperava com relação à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), aconteceu. O Governo de São Paulo divulgou na semana passada um novo mapa do pacote de concessão de rodovias, incluindo a chamada Rota Mogiana, confirmando a exclusão da SP-304 e da Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), a Estrada Velha de Tupi. Dessa maneira, as vias que percorrem Americana e Santa Bárbara d’Oeste não serão concedidas à iniciativa privada.

No entanto, o projeto incluiu ou prolongou trechos que incluem cinco estradas: duas entre Limeira e Holambra e uma pista muito utilizada por turistas da região para ir até a cidade de Poços de Caldas (MG). A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado confirmou as retiradas do pacote e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) destacou que a SP-304 e a Estrada de Tupi seguem sob sua responsabilidade para investimentos, manutenções e obras.

Quando houve a divulgação de que a SP-304 e a SP-135 seriam concedidas, ocorreu forte pressão política e popular quanto à inevitável instalação de pórticos de pedágio nas rodovias. A expectativa era de que as estruturas começassem a funcionar em maio de 2027, através da cobrança no Sistema Automático Livre (free flow), um modelo sem barreiras, com pagamento por meio de tags nos veículos, sem necessidade de parar numa cabine.

Além da Luiz de Queiroz e da Estrada Velha de Tupi, o Estado também tirou do pacote a Engenheiro Marcello de Oliveira Borges (SP-346), entre Espírito Santo do Pinhal e a divisa com o Estado de Minas Gerais, e parte da Abraão Assad (SP-333), que anteriormente abrangia de Cajuru até Ribeirão Preto e agora será de Cajuru até a ponte sobre o Rio Pardo.

Próximo da região, a Rodovia Deputado João Herrmann Neto (SP-133), que liga Limeira a Cosmópolis, entrou no projeto e deverá ter pedágio de R$ 2,22. Da mesma maneira, a Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), de Artur Nogueira a Santo Antônio de Posse, terá dois pórticos previstos, com tarifas de R$ 2,70 e R$ 1,47.

Ainda foram inseridas pistas que atualmente fazem parte da concessionária Renovias, cujo contrato com o Estado termina em abril de 2026, e que nas primeiras versões da Rota Mogiana estavam de fora: o trecho da SP-340, entre Campinas e Mogi Guaçu, e a SP-342, que vai de Mogi Guaçu até a divisa com Minas Gerais – acessada para ir a Poços de Caldas. Por último, a Estrada Velha de São João da Boa Vista/Vargem Grande do Sul (SPA 238/344) foi incluída, e a concessão da Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser (SP-350) vai abranger de São José do Rio Pardo até a divisa com Minas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já havia garantido que, mesmo deixando de colocar pedágios nas rodovias próximas de Americana e Santa Bárbara, os investimentos continuam nas pistas. A Rodovia Luiz de Queiroz vai passar em breve por nova recuperação no trecho de Americana até a entrada de Piracicaba.

As obras ao longo da SP-304 incluem reciclagem e fresagem do pavimento, com aplicação de nova camada asfáltica de 10 centímetros, além de revitalização completa da sinalização horizontal. Os trabalhos devem ocorrer entre os anos de 2025 e 2026, com investimento total de R$ 51,4 milhões.

Ainda estão previstas outras intervenções como implantação de uma passarela na altura do km 167 e estudo para alteamento do viaduto localizado no km 139, em Santa Bárbara d’Oeste, com orçamento estimado em R$ 2,3 milhões. Já a Estrada Velha de Tupi passou por conservação e reabilitação da sinalização horizontal, concluídas em novembro de 2022, com investimento de R$ 17,8 milhões.

As duas rodovias excluídas da Rota Mogiana também receberão em breve diversos radares. A SP-304 recebe equipamentos nos dois sentidos, nos km 143, 150, 152 e 167. No sentido Rodovia Anhanguera (SP-330), haverá limitadores de velocidade nos km 121, 128, 131, 133 e 168; e no sentido Piracicaba, nos km 126, 127, 131, 134, 137 e 168.