Um rapaz que circulava por estabelecimentos comerciais com um automóvel de luxo furtado acabou se dando mal e foi preso na manhã de quarta-feira (7) em Hortolândia. O caso foi registrado pelo 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) como receptação no Parque São Jorge.

De acordo com informações, uma equipe policial realizava patrulhamento pelo bairro Bom Retiro quando realizou a abordagem de um indivíduo que se encontrava em frente a um estabelecimento comercial na Rua Maximiano Rita.

Nada de ilícito foi encontrado com o cidadão, mas ao ser feita realizada a verificação dos sinais identificadores do veículo em que o indivíduo estava, modelo BMW, constatou-se divergência entre os dados aparentes e o número do chassi.

Após consulta, verificou-se que o veículo era produto de furto, ocorrido em Ibaté (cidade vizinha de São Carlos) no dia 1º de abril do ano passado. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso.