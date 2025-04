Organizada pela massoterapeuta Sandra Lejne a 13 anos a romaria Americana Pirapora este ano acontecerá entre os dias 14 e 17 de abril.

Lembrando que a peregrinação teve início em 1981 quando as irmãs dona Luiza Padovani (in memorian) Elisa Padovani Calori com 82 e Angelina Padovani com 87 anos em gratidão a uma promessa alcançada começaram a organizar a caminhada superando o medo e obstáculos percorridos ao longo do caminho.

A romaria de Americana faz parte do calendário oficial da cidade, com uma lei que foi sancionada pelo ex-vereador Capitão Crivelari e que ao longo de 14 anos ajudou os romeiros nesta caminhada rumo a Pirapora .

Atualmente com o apoio de (colaboradores ) faz com que os mais de cinquenta fiéis percorram mais de 120 km com segurança.

Saída da Romaria

Saindo do bar do Toninho no Parque Novo Mundo, após a benção do Padre começam a peregrinação passando por Monte Mor, Cardeal, Indaiatuba, Cabreúva ,e uma breve parada em Bananal e por fim Pirapora.

Após a missa celebrada pelo Padre Silvio Andrei os romeiros retornam de ônibus.

Caminhando ao encontro do próprio eu, rezando, cantando, chorando, superando e indo além de seus limites, indo por causa daquilo que não se vê ,cada um vai vivenciando a emoção ou indo a espera de um milagre. Enfim, cada um com a sua história de vida independente de classe social , cor e crença e assim tudo junto e misturado com um único objetivo F?? em DEUS.

Entrar em contato com Sandra Tels : (19) 99142- 6765

