Romi faz homenagem a Josés e Joões em seus 95 anos

A empresa Romi fez uma homenagem a Josés e Joões em seus 95 anos de história. Em um vídeo publicado nas redes da empresa, Monica Romi Zanatta, membro do Conselho de Administração da empresa, enumerou 975 José e 437 João.

“Consegue imaginar quantas pessoas diferentes sonharem essa história com a gente?”

Ela cita o avô e alguns engenheiros de destaque que construíram a empresa. “Penso em pessoas e na ousadia dos bisavós que vieram da Itália para trabalhar no Brasil”.

A empresa iniciou as atividades em 1930 com uma oficina de reparo de automóveis fundada por Américo Emílio Romi, em Santa Bárbara. Hoje, é uma empresa de renome internacional, cujos produtos e serviços são consumidos no mercado nacional e exportados para todos os continentes.

Ela fornece para os mais variados setores da indústria, como aeronáutica, defesa, fabricantes e fornecedoras da cadeia automobilística, bens de consumo em geral, máquinas e implementos agrícolas e máquinas e equipamentos industriais, com qualidade, tecnologia e confiabilidade.