Romu recupera Hilux levada no Belvedere em Americana

A Romu da Gama recuperou uma picape Hilux esta segunda-feira em Americana. O veículo havia sido levada ainda pela manhã no bairro Belvedere.

Abaixo a resenha do roubo da Hilux em Americana

NATUREZA * *Furto de Veículos/Auto*Localizado

EQUIPE :*ROMU 235 Subinspetor Roque GCM Vieira APOIO *

*ROMU 234 Subinspetor Novais GCM Brunelli GCM De Campos

APOIO VTR 237 Sub inspetor F Barbosa GCM Maciel

DATA 09/06/2025 HORA 12:00 LOCAL: Rua Cabo Osvaldo de Moraes 368

A Equipe ROMU recebeu informação referente a um furto de veículo Hilux preta placa GEA 0F83, furto ocorrido pelo Bairro Vila Belvedere.

Prioridade em ocorrência nos deslocamos e com a informação via monitoramento passada ao Subinspetor F. Barbosa nos deslocamos ao local onde o veículo teria sido abandonado na Rua Cabo Osvaldo de Moraes.

O veículo estava estacionado defronte a residência de n⁰368 portas destravadas e sem danos aparentes, de imediato foi feito contato com o proprietário, que compareceu ao local com a chave do veículo e conduziu o veículo até a Central de Polícia Judiciária onde os fatos foram registrados pelo escrivão Vitor sendo lavrado o BOPC n⁰IJ3560. 3⁰ DP.

As imagens do ocorrido foram cedidas e anexadas ao BOPC. O veículo foi restituído à vitima.

