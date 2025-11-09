O Instituto Rosa do Bem finalizou a entrega dos alimentos arrecadados por meio da troca do vale-camiseta da 15ª Caminhada Por Amor à Vida, realizada no dia 19 de outubro. A troca foi feita mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) pelos participantes, totalizando aproximadamente 19 toneladas de alimentos, que beneficiaram 35 entidades assistenciais de Americana, além do Fundo Social de Solidariedade do município.

“Quando alguém decide vestir a camiseta da nossa caminhada, está fazendo muito mais do que aderir ao evento. É um gesto de solidariedade que se transforma em alimento na mesa de quem mais precisa. Somos imensamente gratos a cada pessoa que colaborou e participou desse grande movimento por amor à vida, fortalecendo a rede de apoio às famílias mais vulneráveis da nossa cidade”, destacou a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

As entidades beneficiadas foram:

AAMA; Aephiva; APAM; Apae; Associação Espírita de Americana; Associação Esperança; Benaiah; Bom Jesus; Casa de Acolhimento; Casa de Proteção; Casa Dia; Cara Limpa; Centro Espírita Bom Samaritano; CIJOP; Comunidade Davi; Congregação Cristã; Creche Letícia Duarte; Fraternidade Guardiões da Imaculada; Hospital Seara; João Paulo II; Lar dos Velhinhos; Lar Mãe Esperança; Lar Vó Antonieta; Monte Verde; Pão dos Pobres; Paróquia N. Sra. Auxiliadora (Cidade Jardim); Paróquia São José (Jardim Alvorada); Porta-mala Solidário; Recriando; SASA; Semear; SESPA; Soma; Vida Nova; Zincão; além do Fundo Social de Solidariedade de Americana.

A entrega dos alimentos reforça o impacto social do movimento, que une conscientização sobre a saúde da mulher e ações solidárias em benefício da comunidade.

A caminhada contou com a participação de um público estimado em 10 mil pessoas, mas foram trocadas cerca de 9 mil camisetas (o total produzido). Muitas pessoas participaram mesmo sem a camiseta deste ano, demonstrando seu apoio à causa. Desta forma, a iniciativa resultou na arrecadação de aproximadamente 19 toneladas de alimentos.