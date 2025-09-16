O Rosa do Bem promove, no dia 8 de outubro (quarta-feira), o evento “Tributo à Vida”, no Teatro Municipal “Lulu Benencase”, a partir das 19h, com apresentação musical da banda “Os Pitais”. O grupo já participou da edição do ano passado e vai integrar também a programação da edição de 2025 da campanha “Por Amor à Vida”, que tem foco na prevenção ao câncer de mama e na promoção da qualidade de vida, que ocorre sempre em outubro, mês dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A banda “Os Pitais” é um projeto filantrópico que reúne grandes nomes do rock nacional, de várias gerações, que se apresentam em hospitais, abrigos e ONGs. Entre eles, Andreas Kisser (Sepultura), Leoni (Kid Abelha), Kiko Zambianchi, Rodrigo Luminatti, Fernanda ‘Trouble’, além de músicos de bandas relevantes do repertório nacional, como NX Zero, Cachorro Grande e Raimundos.

A presidente do Instituto Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, ressalta a importância do evento. “A apresentação dos Pitais no ano passado foi emocionante e um verdadeiro sucesso. Temos certeza de que neste ano será ainda mais especial. A música tem um poder transformador, capaz de emocionar, curar e aproximar as pessoas. Será uma noite de celebração à vida, repleta de arte, solidariedade e esperança”, afirmou.

Ingressos

Os ingressos poderão ser trocados na bilheteria do Teatro Municipal (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol) por um pacote de fraldas infantis (tamanho RN), a partir desta terça-feira (16), de terça a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

A programação do Rosa do Bem em 2025 vai contar ainda com a tradicional iluminação rosa da Avenida Brasil, a realização de 600 exames gratuitos de mamografia, a Caminhada “Por Amor à Vida, no dia 19 de outubro, além de palestras sobre a prevenção ao câncer de mama.