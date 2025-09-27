Já garantiu sua camiseta para a 15ª edição da Caminhada Por Amor à Vida? O Rosa do Bem iniciou nesta semana a troca dos vales-camisetas para o evento, que acontecerá no dia 19 de outubro (domingo), em Americana. Para participar, basta trocar 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) em um dos pontos de arrecadação e garantir o vale que dá direito à camiseta oficial no dia do evento.

Locais de troca:

•House Jeans – Rua Anhanguera, 217, e Rua 12 de Novembro, 399, em Americana

•Supermercados São Vicente – Unidades: Av. de Cillo, 2200 – Jardim São José; Rua João Bernestein, 630 – Jardim São Vito; Rua Maranhão, 1065 – Praia Azul

•Ameripan – Rua Josias Silveira de Camargo, 25 – Vila Santa Catarina

•Fótica – Unidades: Praça Comendador Müller, 24 – Centro; Av. Cecília Meireles, 326 – Zanaga; dentro do Supermercado São Vicente da Rua Limeira; e Av. São Paulo, 1872 – Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste

•Fundo Social de Solidariedade de Americana – Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória

•Danny Cosméticos – Rua Fernando de Camargo, 475, Centro de Americana

“Os passos que damos juntos representam muito mais do que uma caminhada: eles carregam uma mensagem de amor, prevenção e cuidado com a vida. É emocionante ver como a cidade se mobiliza e abraça essa causa ano após ano”, destacou a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

A troca do vale pela camiseta começa às 8h, apenas no dia 19, no local do evento, em estrutura que será montada dentro do CCL, como nos anos anteriores. Na sequência, às 9h, todos sairão juntos nos passos pela vida.

Parcerias

Nesta edição, os parceiros de todos os anos do projeto continuam participando: Walfran, Di Grecco, Supermercados São Vicente, Lojas Kacyumara, Sanfarma, House Jeans, Ameripan, Fótica, Argos, Time Os Migué, Beppo e FAM (Faculdade de Americana). Este ano, a caminhada ganhou ainda novos e importantes parceiros: a Sicredi e a Danny Cosméticos.