A 3ª edição da Rota Cervejeira de Americana, promovida pela Prefeitura de Americana através da Secretaria de Cultura e Turismo, em conjunto com o Polo Cervejeiro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), registrou um público rotativo de 14 mil pessoas neste sábado (24), segundo dia de evento.

O festival segue até este domingo (25), das 12h às 22h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, nº 1.293, com entrada solidária: um sabonete líquido infantil, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou o sucesso do segundo dia. “Seis bandas já passaram pelo palco da terceira edição do Rota Cervejeira de Americana e o público aderiu em peso, lotando o CCL e impulsionando a gastronomia e o turismo em nossa cidade. Está sendo um sucesso! Espero todos de volta amanhã para o último dia de programação, com muita gastronomia, cerveja boa e música de qualidade”, disse.

A programação conta com a participação de 10 cervejarias artesanais da região, incluindo as produtoras locais Kalango, Seven Hands, Marés e HopBeer, além de representantes de outras cidades: Barossa, St. Kitts, Gravetos, Maali, Tábuas e Seo Carneiro.

O palco principal recebe 10 bandas de diversos estilos ao longo dos três dias: S.A., Edhem, Louisiana Soul, Gramophone, Uppercut, Reloaded Metallica Cover, Belize e Bermudas, Paulo Gazela Blues e Banda, Folgatos Rockabilly e Artéria Rock, além das apresentações do DJ Vinny Blanco.

Para completar a experiência, a praça de alimentação reúne 12 opções gastronômicas, como Buenos Burguer, Brasa Burguer, Poko Loko Pastel, Buenos Dog, Leprechaun Pub Irlanda, Padaria Dona Vitória, Pasconitta Churros e Açaí, Viva Churrasco, Pizza Perucchi, Torresmo Gravetos, Fernando Crepe Suíço e Cadê meu Shake?.

Os visitantes podem degustar mais de 60 variedades de cervejas, com opções sem álcool e uma edição comemorativa pelos 150 anos de Americana. O evento também oferece área kids, exposição de artesanato da Feira Ameriart e uma estrutura completa com palco profissional e iluminação de alta qualidade.

Confira programação rota cervejeira deste domingo (25):

13h – Belize e Bermudas

15h – Paulo Gazela Blues e Banda

17h – Folgatos Rockabilly

19h – Artéria Rock

A 3ª Rota Cervejeira de Americana tem produção da Bokme Produções!, apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver, e patrocínio da AVT Incorporadora, que aderiu à categoria Bronze dentro do Programa Conexão Cultura, lançado para impulsionar o calendário de eventos da cidade.

