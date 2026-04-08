Com a participação de 10 cervejarias da região, a 4ª edição da Rota Cervejeira será realizada pela Prefeitura de Americana nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com entrada solidária. Para contribuir, basta doar 1 kg de macarrão, farinha de trigo ou fubá para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O evento promove a gastronomia e os produtores artesanais, reunindo apreciadores da cerveja e muita música ao vivo em três dias de programação gratuita. Estão confirmadas dez cervejarias artesanais, sendo quatro delas de Americana: Kalango Cervejaria, Seven Hands, Marés Cervejaria Artesanal e HopBeer. Completam a lista Tesla Cervejaria, Grifo Cervejaria, Landel Cervejaria, RuErA, Formiga Cervejaria e Seo Carneiro Cervejaria, vindas dos municípios de Campinas, Valinhos e Holambra.

Haverá ainda praça de alimentação com diversas opções de food trucks, área kids com brinquedos infláveis para as crianças e feira de artesanato com exibição e venda de produtos criados por participantes da Ameriart.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, ressaltou a importância do evento cultural e da entrada solidária com a arrecadação de alimentos para as famílias que mais precisam. “A população terá a oportunidade de apreciar as apresentações das bandas durante a realização da 4ª edição da Rota Cervejeira e, num ato de solidariedade, fazer a doação de alimentos destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo Fundo Social. Agradecemos à Secretaria de Cultura e Turismo, ao secretário Vinícius Ghizini, pela parceria nessa ação e pela iniciativa do Programa Conexão Cultura, que viabiliza os eventos para a cidade”, disse Lionela.

“Vamos unir gastronomia, incentivo aos produtores artesanais, turismo, cultura e solidariedade. As contribuições do público com a entrega de alimentos são muito importantes para as famílias atendidas pelo Fundo Social e contamos com a colaboração de todos. É um gesto simples que faz a diferença na vida de nossos pares”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O palco montado especialmente para o evento será ocupado por oito bandas e grupos musicais de Americana e região, com apresentação e discotecagem do DJ Viny Blanco nos intervalos.

Confira a programação musical:

10/04 (sexta-feira), das 17h às 22h

18h30 – Pra Swingar (Brasilidades)

20h30 – Banda Edhem (Pop)

11/04 (sábado), das 14h às 22h

16h – Ska7 (Variada)

18h – Suzy Kill (Creedence Cover)

20h – Elephant (Rock)

12/04 (domingo), das 12h às 22h

14h – Relíquia Power Trio (Rock)

17h – New Kids On The Rock (Rock)

20h – Artéria Rock (Rock)

A Rota Cervejeira é organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e tem a parceria da FAM, por meio do Programa Conexão Cultura, com produção da Bokme! Produções e apoios do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver.